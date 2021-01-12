شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي وعربي متهمان بترويج المخدرات وتعاطيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

نظرت محكمة الجنايات بدبي، قضية متهم عربي (41 عاماً) سهّل تعاطي مخدرات لمتهم آخر محال إلى محكمة الجنح. كما أحالت النيابة العامة بدبي متهماً آسيوياً (28 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات.

دارت أحداث القضية الأولى في أغسطس الماضي، حين وردت معلومات موثقة لدى شرطة دبي، تفيد بأن المتهم لديه كمية من المخدرات، ويعمل على تروجيها للمتعاطين مقابل مبالغ.

وبحسب إفادة شرطي في تحقيقات النيابة، فقد فتّش مسكن المتهم، وعثر على كمية من المخدرات داخل لفافة بلاستيكية، وكمية من مادة الكريستال. وأقرّ المتهم بتعاطيه المخدرات وتوفيرها لمتهمين آخرين، فأمرت المحكمة باستمرار حبسه.

أما القضية الثانية، فتعود إلى أكتوبر العام الماضي، حين قبضت شرطة على عاطل آسيوي وبحوزته مخدرات، وفي تحقيقات الشرطة أقرّ بتعاطيه المخدّرات وحصوله عليها من متهم آخر دون مقابل. وبحسب إفادة شرطي في تحقيقات النيابة، فإن فريقاً من إدارة مكافحة المخدرات توجه إلى موقع المتهم الثاني، في إمارة أخرى، وقبض عليه، حيث اعترف بجرمه. فأمرت المحكمة باستمرار حبسهما.