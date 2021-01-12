أوميجا دبي ديزرت كلاسيك تجمع كبار نجوم الجولف

أكد عدد كبير من اللاعبين المتوجين بالبطولات الكبرى للجولف مشاركتهم في النسخة المقبلة من بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التي تقام في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، يتقدمهم كل من: شين لوري وإيرني إلس وبادريج هارينجتون وجرايم ماكدويل وهنريك ستينسون وداني ويليت ومارتن كايمر قوتهم النارية إلى تشكيلة مميزة.

ومع إعلان كولين موريكاوا وجاستن روز وسيرجيو جارسيا سابقاً، هناك 10 فائزين ببطولات كبرى سيظهرون في نسخة استثنائية للبطولة.

وسينضم إلى نادي الإمارات للجولف عدد كبير من نجوم كأس رايدر، بما فيهم تومي فليتوود وإيان بولتر ولي ويستوود وتيريل هاتون وبول كيسي ورافا كابريرا بيلو وماثيو فيتزباتريك.

وباعتبارها أقدم حدث للجولة الأوروبية يُقام خارج أوروبا، تواصل أوميجا دبي ديزرت كلاسيك التأكيد على مكانتها باعتبارها بطولة لا بد من لعبها لأفضل لاعبي الجولف من خلال جذب تشكيلات ذات المستوى العالمي، عاماً بعد عام.

وأصبح لوري الأيرلندي أحدث قصة نجاح أوروبي كبير بفوزه في البطولة المفتوحة في عام 2019 بفارق ست ضربات - وهو أعلى هامش فوز في بطولة كبرى منذ عام 2014.

ويشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً للمرة الثالثة على التوالي في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك ويتطلع إلى البناء على نتائجه السابقة حيث كان ضمن الـ15 الأوائل بشكل متتالٍ في ملعب المجلس.

وقال لوري: «أحب أن أبدأ العام في الشرق الأوسط وهذا حدث مميز في مدينة رائعة. لقد لعبت بشكل جيد خلال العامين الماضيين هناك وآمل أن أستمر هذا الشهر وأن أبدأ موسماً ناجحاً آخر. المجموعة تتشكل بشكل جيد وتتم إعدادها ليكون أسبوعاً رائعاً آخر».

فاز إلس ببطولة ديزرت كلاسيك في مناسبتين أخريين في عامي 2002 و2005 ليصبح أول بطل في البطولة، وحتى يومنا هذا، اللاعب الوحيد الذي فاز بالبطولة ثلاث مرات.

وقال إلس: «أنا فخور بارتباطي بهذا الحدث كفائز ثلاث مرات. لقد فتح آفاقاً جديدة من خلال جلب لعبة الجولف الاحترافية إلى المنطقة، وقد نمت البطولة والمدينة كثيراً منذ أوائل التسعينات عندما جئت إلى هنا لأول مرة، لقد قضيت بعض الأسابيع الرائعة وبعض الأسابيع العصيبة، لكن هذه هي طبيعة لعبة الجولف. لا أطيق الانتظار لمعرفة ما سيقدمه هذا الموسم».

الكابتن الحالي للفريق الأوروبي في كأس رايدر هارينجتون هو الرجل الذي يأمل الكثيرون في هذا المجال أن ينال إعجابه بشكل قوي في بداية الموسم، لكن الفائز بثلاث بطولات كبرى سيكون هو نفسه في وضع تنافسي، بالإضافة إلى إلقاء عينه على الأعضاء المحتملين من فريقه لكأس رايدر.

أما هارينجتون، الذي فاز بلقب بالبطولة المفتوحة في عامي 2007 و2008 بالإضافة إلى البطولة الأمريكية لعام 2008، سبق له أن حصد المركز الثاني في بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك عام 2001، ومن المقرر أن يستمتع بظهوره التاسع في حدث.

وأضاف: «بصفتي «كابتن» في كأس رايدر من المهم بالنسبة لي أن أراقب اللاعبين المتنافسين على تشكيل الفريق، وأنا أتطلع إلى الاختبار الذي سيقدمه نادي الإمارات للجولف».

ويعود ماكدويل إلى البطولة للمرة السادسة في سبع سنوات، بعد موسم ناجح شهد عودته إلى دائرة الفائز في الجولة الأوروبية للمرة الأولى منذ 2014 بفوزه في السعودية الدولية.

ووضع ماكدويل نفسه في كتب التاريخ في عام 2010 كأول لاعب أوروبي يفوز ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة منذ 40 عاماً بانتصار بفارق ضربة واحدة في شاطئ بيبل في كاليفورنيا وفي وقت لاحق من ذلك العام نقش اسمه في تقاليد كأس رايدر من خلال تأمين الفوز لفريقه.

وقال ماكدويل: «تبرز بطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك كواحدة من أكثر البطولات المرموقة في الجولة الأوروبية بسبب طول عمرها وقائمة الفائزين السابقين - وسيكون من الرائع إضافة اسمي إلى تلك القائمة، دبي مدينة نمت على مر السنين وكذلك هذه البطولة لأن ملعب الجولف الذي يقام فيه يعد من الكلاسيكيات الحقيقية.

وتابع:«ملعب المجلس يناسبني لأنه يكافئ الدقة من نقطة الانطلاق والممرات، وهو ملعب أشعر أنني أستطيع المنافسة فيه، لذلك أتطلع إلى اللعب والمنافسة».

أما السويدي ستينسون البالغ من العمر 44 عاماً، فهو حاضر دائم في الحدث منذ عام 2001 وفاز باللقب في عام 2007 قبل أن يواصل تحقيق حلمه الرئيسي في عام 2016 بالفوز في البطولة المفتوحة.

وقال ستينسون، لاعب كأس رايدر خمس مرات:«من الواضح أني معجب بالبطولة ودبي حيث كانت المدينة وطني لسنوات عديدة وحصدت البطولة في 2007. إنه دائماً أسبوع جميل في ملعب جولف رائع وهذا هو اللقب الذي يرغب كل لاعب في الحصول عليه وأنا أشعر بالرضا كوني بطلاً في الماضي. فكرة الفوز باللقب مرة أخرى تلهمني وأحب أن أكون قادراً على الظهور مرة أخرى مع كأس الدلة».

ويعد ويليت أحد اللاعبين الذين تذوقوا طعم النجاح في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك قبل أن يتقدم كفائز في بطولة كبرى - حيث حقق كلاهما في نفس العام عندما تبع فوزه في دبي بانتصاره في بطولة الماسترز في عام 2016.

وقال ويليت، الذي ظهر لأول مرة في كأس رايدر منذ خمس سنوات ويلعب في ديزرت كلاسيك للمرة 11: «هذه البطولة مميزة بالنسبة لي بصفتي بطلاً سابقاً وأحب العودة إلى هنا عاماً بعد عام. المجلس هو ملعب كلاسيكي ويتم تقديمه دائماً في حالة رائعة، لذا فهو أسبوع أتطلع إليه دائماً في بداية كل موسم».

وفاز كايمر باللقب الثاني من ألقابه الكبرى بفوزه الساحر بثماني ضربات في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2014 ويظهر للمرة 12 في أوميجا دبي ديزرت كلاسيك. الألماني كان ضمن العشر الأوائل في أربع مناسبات هذا الحدث - بما في ذلك المركز الثاني في أول ظهور له في عام 2008 – وهو مستعد للمنافسة على اللقب مرة أخرى هذا العام.

وقال كايمر:«كانت هذه البطولة ركيزة أساسية في جدولي لسنوات عديدة لأنه أسبوع أستمتع به دائماً. ملعب المجلس، مع ناطحات السحاب في الخلفية، هو أحد أكثر ملاعب الجولف شهرة في العالم وهو دائماً ما يوفر الإثارة. أود أن أضيف اسمي إلى قائمة الفائزين السابقين».

وفي النسخة رقم 32 من البطولة، سيكون الحضور للضيوف المدعوين فقط، ولكن سيتم بث الحدث للجمهور في جميع أنحاء العالم على شبكات البث الرياضية السائدة، وستتم مشاركة الملامح والمحتوى الحصري على قنوات التواصل الاجتماعي أوميجا دبي ديزرت كلاسيك.