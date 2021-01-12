«عنتر» لحمدان بن محمد يشارك في بطولة فزاع للصيد بالصقور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سعاد إبراهيم: دعم ولي عهد دبي نقل البطولة إلى آفاق كبيرة

دبي: ”الخليج 365”

شارك الصقر «عنتر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في فئة حر جرناس المحلي، الثلاثاء، ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين في مختلف الفئات.

وجاءت مشاركة الطير الجديد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتضفي أجواء البهجة وتضيف المزيد من القوة على الشوط الذي شارك فيه، حيث سعى الصقارون لتحقيق أفضل الأزمنة وإبراز قدراتهم التنافسية القوية في هذه البطولة التي تقام تحت رعاية ودعم سموه اللامحدود للرياضات التراثية.

وجاء «عنتر» بالمركز الثالث في ترتيب شوط حر جرناس المحلي الرئيسي الأول، بعدما قطع المسافة بزمن قدره 19.625 ثانية.

وحقق المركز الأول في ذلك الشوط منصور علي الكتبي بالطير «13008» بزمن 19.574 ثانية، ونال المركز الثاني الصقر «أس 2» لسويدان بن دميثان بزمن 19.604 ثانية.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الى أن مشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، كان لها بالغ الأثر في تحفيز الصقارين وتأكيد دعم سموه للرياضات التراثية عموماً والصيد بالصقور على وجه الخصوص، بما شكل أساساً نقل البطولة إلى آفاق كبيرة وجعلها المحطة الأبرز التي ينشدها الصقارون دائماً بحثاً عن التميز.

وفي بقية الأشواط التي أقيمت في منافسات المحلي، شهد شوط حر فرخ رئيسي أول، فوز الصقر «عنتر» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالمركز الأول بزمن 19.778 ثانية، يليه سويدان دميثان بالطير «مصروع» بـ20.238 ثانية، وبالمركز الثالث فريق الوصل بالطير «إتش 2» بـ20.504 ثانية.

وفي شوط حر فرخ رئيسي ثاني، فاز سويدان بن دميثان بالطير «نون» بزمن 20.133 ثانية، وبالمركز الثاني سلطان فلاح القحطاني بالطير «نو» بـ20.383 ثانية، وثالثاً فهيد عبدالله الهاجري بالطير «مهم» بـ20.598 ثانية.

وفي شوط حر جرناس رئيسي ثاني، فاز حمد بن الشيخ مجرن بالطير «موفق» بزمن 19.368 ثانية، كما حقق نفس الصقار المركز الثاني بالطير «أدهم» بـ19.583 ثانية، وثالثاً ناصر سيف الهاجري بالطير «براق» بـ19.844 ثانية.

فريق الوصل يدشن المنافسات

عبر الصقار حمد القطامي قائد فريق الوصل، أن فريقه الجديد يدخل المنافسات لأول مرة هذا العام بطموح كبير وبدعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الذي يقف وراء النجاحات التي يحققها هذا الفريق والطموح الكبير الذي يمتلكه من أجل التواجد في منصات التتويج خلال المنافسات المقبلة من خلال تسخير أفضل الإمكانيات وانتقاء أجود وأقوى الطيور والعمل على تحضيرها لهذا النوع من البطولات القوية.