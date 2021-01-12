ليبيا تسجل 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و33 حالة وفاة، وشفاء و992 مصابًا.

وأوضح المركز -في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء- أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا منذ ظهور الجائحة إلى 106 آلاف و30 حالة، منها 22 ألفا و179 حالة نشطة، و1622 وفاة، بينما تعافى 82 ألفا و229

حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 90.9 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 90 مليونا و 878 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب

من 3ر50 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 944 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.