غدًا.. الكونجرس يبحث عزل ترامب

ياسر رشاد - القاهرة - سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على اندفاع الكونجرس نحو مواجهة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلن أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون أنهم يخططون للتصويت على عزله غدًا الأربعاء على خلفية اتهامات بأنه حرض أنصاره على اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن الديمقراطيين في مجلس النواب قدموا مشروع قانون للمساءلة صباح أمس الأول وقالوا إنهم سيمضون قدما بغض النظر عن الدعم الجمهوري الفاتر.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أنه بينما أدان بعض الجمهوريين الرئيس ترامب لتشجيعه أنصاره على مسيرة إلى مبنى الكونجرس حيث كان النواب يصوتون للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، أيد قلة قليلة فقط عزله من منصبه من

خلال المساءلة أو عبر وسائل أخرى، بينما طرح البعض اللوم على ترامب كبديل للمساءلة.

وتتوقع "وول ستريت جورنال" أن يحصل الديمقراطيون - الذين ضغطوا دون جدوى على نائب الرئيس مايك بنس لاستخدام التعديل رقم 25 من الدستور لعزل ترامب من السلطة قبل 20 يناير - على أصوات كافية لعزله في مجلس النواب، الأمر الذي يتطلب أغلبية بسيطة فقط.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن بعد هذه الخطوة، ستكون هناك حاجة لتصويت أغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترامب لافتة إلى أن نص الاتهام الذي قدمه الديمقراطيون يدعو إلى مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على

تمرد.

ونقلت عن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الجمهوري عن ولاية كنتاكي، قوله إنه لن يكون هناك متسع من الوقت للمحاكمة والتصويت قبل يوم التنصيب المقرر 20 يناير، إذ أن مجلس الشيوخ لن يجتمع إلا عند انتهاء عطلته البرلمانية يوم 19 يناير الجاري، أي قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر يستكشف استخدام إجراء طوارئ قليل الاستخدام للاتصال بمجلس الشيوخ في أقرب وقت إذا لزم الأمر ولكنه يحتاج موافقة ماكونيل.

في سياق متصل، حث السناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين على إعادة النظر في عزل ترامب الآن، وأكد أن إجراءات عزل ترامب خطوة غير حكيمة في وقت يسعى الرئيس المنتخب جو بايدن ليكون رئيسا للجميع، مضيفا أنه لا داع للاستعجال في الإجراءات ويمكن القيام بذلك في وقت لاحق إذا كانت هذه الخطوة ضرورية.