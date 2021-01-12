التشيك تسجل 9294 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة التشيكية 9 آلاف و294 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وذكر "راديو براغ الدولي" اليوم الثلاثاء أن هذا يعد اليوم الثاني على التوالي الذي يتم فيه تسجيل عدد منخفض من الإصابات الجديدة بالفيروس.

وكان وزير الصحة التشيكي، جان بلاتني، قد أكد صباح اليوم أن تخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد غير وارد حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل.. وأنه لا

يستبعد فرض قيود جديدة في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد مما يزيد من الضغط على النظام الصحي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 90.9 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 90 مليونا

و 878 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 3ر50 مليونا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 944 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.