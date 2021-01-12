جدارة| رابط التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية للنساء

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت النيابة العامة وجدارة للتوظيف محركات البحث بالمملكة العربية السعودية، عقب الإعلان عن موعد التقديم لوظائف النيابة على سلم رواتب الموظفين العام بداية من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة.

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رابط جدارة للتقديم على وظائف النيابة العامة للنساء

ووفرت النيابة 671 وظيفة للجنسيين، منها 132 وظيفة للنساء، و539 وظيفة للرجال، مؤكدة أن التقديم سيكون عبر بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف وذلك بالضغط هنـــــــــــــــــــــــا

جدارة..موعد التقديم على وظائف النيابة العامة

لكل من يرغب في التقديم لـوظائف النيابة العامة سيبدأ فتح باب التسجيل يوم الأحد الموافق 4 جماد ثاني 1442 هـ/ و17 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، على أن ينتهي التقديم يوم السبت الموافق 10 جماد ثاني 1442هـ/ و23 يناير 2021، في تمام الساعة 11 مساءًا.

الفئات المستهدفة لوظائف النيابة العامة

. الخريجين والخريجات من درجة

البكالوريوس.. الخريجين والخريجات من درجة الماجستير.

. الخريجين والخريجات من الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم التربوية.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة عبر جدارة

. أن يكون المتقدم حاصل على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.

. اجتياز المقابلة الشخصية، ويتم اختيار الشخص الحاصل على الأعلى نقاطًا.

. توفير قرار معادلة صادر عن وزارة التعليم السعودية للحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات خارج المملكة.

. يجب اجراء عليهم اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وذلك للمتقدمين على وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة