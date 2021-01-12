مقتل 10 في اشتباك بين الشرطة وعصابات بالمكسيك

ياسر رشاد - القاهرة -

لقي عشرة أشخاص مصرعهم من بينهم شرطي، في اشتباك بالسلاح الناري بين الشرطة وعصابات محلية في ولاية "جواناخواتو" بالمكسيك.

وقالت مصادر أمنية إن الاشتباك المسلح وقع عندما أطلقت النيران من

عدة سيارات تابعة لعصابة "خاليسكو" باتجاه رجال الشرطة بالقرب من حي "سانتا روزا دي ليما" أسفر عن مقتل شرطي وتسعة من أفراد العصابة، مضيفًا أن قوات الأمن اعتقلت 3 أشخاص على خلفية الاشتباكات، كما تمت السيطرة على متفجرات وأسلحة نارية وعربات تعود للعصابة.

يذكر أن الولايات المتحدة صنفت قائد عصابة "خاليسكو" المعروف بـ"المانتشو"في مارس 2020 على رأس قائمة أكثر المجرمين المطلوبين لديها.