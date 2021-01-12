"أسترازينيكا" تقدم طلباً لترخيص لقاح كورونا في أوروبا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن شركة أسترازينيكا تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على ترخيص للقاحها المضاد لفيروس كورونا.

وكتبت فون دير لاين في تغريدة " أخبار جيدة، أسترازينيكا تقدمت بطلب لدى وكالة الأدوية الأوروبية لترخيص لقاحها المضاد لفيروس كورونا".

وأضافت" وكالة الأدوية الأوروبية سوف تقيم سلامة وكفاءة اللقاح، وبمجرد أن يحصل اللقاح على رأي علمي إيجابي، سوف نعمل بمنتهى السرعة على ترخيص استخدامه في أوروبا".

وهذا سوف يكون ثالث لقاح يحصل على ترخيص لاستخدامه في أوروبا، عقب الموافقة على استخدام لقاحي بيونتيك/فايزر وموديرنا.