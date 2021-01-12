ملف إيران على طاولة عشاء سري جمع كوهين بـ بومبيو

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 8 دقائق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الموساد، يوسي كوهين، اجتمع مساء أمس الاثنين بوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في واشنطن بشكل سري.

وحسب وسائل الاعلام كشف كوهين لبومبيو خلال عشاء جمعهما أمس الاثنين في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن علاقات إيران بتنظيم “القاعدة”، من أجل وضع عراقيل أمام الإدارة الامريكية الجديدة والرئيس المنتخب جو بايدن، لمنع العودة للمفاوضات مع إيران.

ويبدو أن بومبيو سيعرض هذه المعلومات على الأجهزة الأمنية الأمريكية، لمنع إدارة بايدن من تجديد المفاوضات مع إيران.

وبحسب ما ورد في موقع “ynet” الإسرائيلي، التقى المسؤولان قبل خطاب من المتوقع أن يلقيه بومبيو اليوم الثلاثاء، سيتم فيه الكشف عن معلومات استخباراتية حول علاقات إيران بالقاعدة.

والمعلومات تتعلق بالرجل الثاني في تنظيم القاعدة، أبو محمد المصري، الذي اغتيل في طهران في أوائل آب، وذلك بحسب “ynet”