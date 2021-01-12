نتنياهو يتخلى عن ترامب ويحذف صورته

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 يناير 2021 01:10 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 12 - يناير - 2021 12:17 مساءً

اقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الثلاثاء، على ازالة صورة تجمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان يضعها في صدر حسابه على موقع “تويتر”.

وظلت صورة نتنياهو وهو يجلس بجانب ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض، تحتل هذا الموقع على حساب نتنياهو الرسمي كعلامة على العلاقات الوطيدة بين الطرفين.

واحتفظ نتنياهو بصورته هذه مع ترامب، حتى بعد هزيمة الأخير في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر أمام الديمقراطي جو بايدن.

الصورة التي حذفها نتنياهو

وأفادت “رويترز” بأنه لم ينشر أي تفسير على الموقع الخاص بنتنياهو لسبب إزالة صورة ترامب، قبل يوم من تحرك مجلس النواب الأمريكي المتوقع لبدء بحث مساءلة الرئيس بعد حادث اقتحام أنصاره الكونغرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وذلك بحسب “رويترز”.