قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من طولكرم و طوباس.



ونقلت مصادر محلية عن نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصين من طولكرم، فيما اعتقلت تلك القوات شخصًا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة من طوباس بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.