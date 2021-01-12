اخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من طولكرم و طوباس.

 

ونقلت مصادر محلية عن نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصين من طولكرم، فيما اعتقلت تلك القوات شخصًا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة من طوباس بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا