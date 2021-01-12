انت الان تتابع خبر مقتل شخص وإصابة آخر بتفجير مزدوج استهدف محلاً للمشروبات الكحولية وسط بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بمقتل شخص وإصابة آخر بتفجير مزدوج استهدف محلاً لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم، مستهدفة محلاً لبيع المشروبات الكحولية في منطقة السعدون، ومن ثم تلتها عبوة أخرى استهدفت عجلة تابعة لصاحب المحل ذاته".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار المزدوج أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، فضلاً عن حدوث أضرار مادية بواجهة المحل".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الانفجار المزدوج أسفر عن مقتل عامل وإصابة آخر بجروح، فضلاً عن حدوث أضرار مادية بواجهة المحل".