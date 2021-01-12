التربية تمنح طلبة الدور الثالث 15 درجة بالصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "التربية وجهت جميع مديرياتها في المحافظات كافة معاملة طلبة الصفين السادس الابتدائي والثالث المتوسط في امتحانات الدور الثالث بخصوص اضافة درجات القرار للعام الدراسي 2019-2020 معاملة الدور الثاني". وأضاف أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات وجهت المديريات العامة في المحافظات كافة باضافة (15) درجة لكل مادة حسب المعالجات التي منحت لطلبة الدور الثانية للمرحلتين المنتهيتين".

محمد يوسف

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