التحالف الدولي يقتل سبعة عناصر من 'داعش' ويدمر نفقاً للتنظيم في كركوك

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربتين جويتين، فجر اليوم، ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الشاي بمحافظة كركوك".وأضافت أن "الضربتين أسفرتا عن العثور على أشلاء متناثرة تقدر بسبعة من قتلى العناصر الإرهابية، فضلا عن العثور على نفق يبعد 10 أمتار عن مكان الضربة، وقد تم تدميره بالكامل".

وأشارت الخلية إلى أنه "تم العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أحزمة ناسفة واجهزة موبايل مدمرة وملابس نسائية".