وكالة الأدوية الأوروبية تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الثلاثاء أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها قد تتخذ قرارا بشأنه في 29 كانون الثاني/يناير.

وأفادت الوكالة التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، في بيان أنها "تلقت طلبا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".

وكانت الوكالة صادقت على لقاح فايزر/بايونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر ولقاح موديرنا في 6 كانون الثاني/يناير، ما حمل المفوضية الأوروبية على إعطاء الضوء الأخضر فورا لتوزيعهما.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق مسرع في اللقاح، مع احتمال إصدار قرارها في 29 كانون الثاني/يناير إن كانت جميع البيانات التي تلقتها "متينة ومتكاملة" بشكل كاف.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ووكالة الأدوية الأوروبية ضغوطا لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا المستجد في وقت بلغت حصيلة الوباء أكثر من 620 ألف وفاة عبر القارة.