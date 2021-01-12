شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة فلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين من طولكرم و طوباس.



ونقلت مصادر محلية عن نادي الأسير الفلسطيني في طولكرم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت شخصين من طولكرم، فيما اعتقلت تلك القوات شخصًا من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، مشيرة إلى اعتقال قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة من طوباس بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.