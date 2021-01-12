شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة قرارات الهيئة الوطنية لنتيجة انتخابات برلمان 2021 بالجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما تم تلاوة قرر الهيئة رقم 89 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى.

وتم تلاوة قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 86 لسنة 2020 بشأن إعلان نتيجة امجلس النواب الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

وتم تلاوة قرار الهيئة الوطنية رقم 90 لسنة 2020 بشأن إعلان النتيجة النهائية لمجلس النواب لجولة الإعادة للمرحلة الثانية.

وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بشأن المعينين بمجلس النواب، وتم تلاوة قائمة المعينين، والتى ضمت 28 اسما.

وفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية