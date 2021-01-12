شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نص القسم الدستورى المسلم لأعضاء مجلس النواب قبل ادائه بالجلسة الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم أعضاء مجلس النواب عن النظام الفردي ملف يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم، فضلا عن نص اليمين الدستورية التي سيدلون بها بعد قليل.

وتشهد الجلسة أداء الاعضاء اليمين الدستورية، حيث يؤدي 592 برلمانيا منهم 420 نائب جديديد باليمين لأول مرة، وذلك من أصل 596 لاسيما وأن هناك 3 حالات وفاه بين صفوف النواب فضلا عن مقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.

ووفقا للنص الدستوري (104) يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية :\\\" أقسم بالله العظيم أن أحافظمخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأنأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنووحدة وسلامة أراضيه.

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشي الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت.

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.

واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.