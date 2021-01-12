شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لمنصة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أول صور للمنصة بالجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب للفترة (2021 - 2026)، المزمع انطلاقها بعد قليل، والتى تترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى (أكبر الأعضاء سنا)، ويعاونها النائبة فاطمة سليم وأبانوب عزت بصفهتم أصغر الأعضاء سنا.

وكان المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، قد استقبل النائبتان فريدة الشوباشى وفاطمة سليم، قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية التى ستبدأ فى تمام الساعة 11.

وتسلم كل من أعضاء المجلس ملف يتضمن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المزمع انطلاقها منذ قليل، فضلا عن نص اليمين الدستورية.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية.

وبعد أداء كافة الأعضاء لليمين الدستورية تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة وتشهد الجلسة اليوم داء الاعضاءاليمين الدستورية، حيث يؤدى 592 برلمانيا منهم 420 نائبا جديدا يدلى باليمين لأول مرة، وذلك من أصل 596 لاسيما وأن هناك 3 حالات وفاة بين صفوف النواب فضلا عن مقعد دائرة ديرمواس بالمنيا المؤجل من المرحلة الأولى بسبب حكم قضائى.

ووفقا للنص الدستورى (104) يُشترط أن يؤدى العضو قبل أنيباشر مهام منصب، اليمين الآتية : أقسم بالله العظيم أن أحافظمخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأنأرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطنووحدة وسلامة أراضيه.

ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.