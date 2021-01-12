شكرا لقرائتكم خبر عن الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 تبدأ بتلاوة قرار رئيس الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب 2021 برئاسة النائبة فريدة الشوباشى أكبر الاعضاء سنا ويعاونها أصغر النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت.

وقالت "الشوباشى" بسم الله بسم الشعب أفتتح جلسة دور الانعقاد الأول العادى للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، بسم الله الرحمن الرحيم :"وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ"

وتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد اليوم الساعىة 11 كما تم تلاوة قرار الهيئة الوطنية بالدعوة إلى اننتخابات مجلس النواب.