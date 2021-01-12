شكرا لقرائتكم خبر عن التنبيه على نواب الفردى بالدخول للقاعة لبدء الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الاستعدادات لبدء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب 2021 ، حيث جلست على منصة الجلسة النائبة فريدة الشوباشى أكبر الأعضاء سنا لرئاسة الجلسة ويعاونها أصغر النائبين فاطمة سليم وأبانوب عزت.

ونبه مقرر الجلسة على نواب الفائزين بالنظام الفردى الدخول للقاعة واتخاذ الاجرءات الاحترازية والجلوس فى الأماكن المحددة لهم وارتداء الكمامات.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين الدستورية، يعقبها أصغر عضوين الموجودين بجانبها على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس أداء اليمين الدستورية.

وبعد أداء كافة الأعضاء لليمين الدستورية تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى، على أن تبدأ بعدها إجراءات انتخاب وكيلى المجلس من بين المترشحين لهذا المنصب.

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا، الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان تبدأ بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.