شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر السيرة الذاتية للدكتور على عبد العال المرشح لرئاسة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بعد قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بعد دعوة رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد الدور الأول من الفصل التشريعى الثانى، وسط إجراءات احترازية مشددة فى مواجهة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقود النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت.

وفيما يلى نستعرض السيرة الذاتية للدكتور على عبد العال، المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب.

• ولد في 29 نوفمبر 1948

• حاصل على ليسانس حقوق جامعة عين شمس دور مايو بتقدير جيد جدا.

• حاصل على دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو 1973 بتقدير جيد جدا.

• حاصل على دبلوم القانون الجنائي من كلية الحقوق جامعة عين شمس دور مايو عام 1974 بتقدير جيد.

• حاصل على دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس "1" سوربون في مارس عام 1984 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

• عمل وكيلًا للنائب العام عام 1973.

• عمل معيدًا بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1974

• أستاذ القانون الدستوري والإداري في "جامعة عين شمس".

• عضو "الاتحاد البرلماني الدولي" منذ 2017.

• عضو منتدب في الكلية العسكرية لعلوم الإدارة" منذ 2013.

• رئيس مجلس النواب" منذ 2016.

• ترأس "الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط" في إيطاليا بين 2017 و2018.

من مؤلفاته:

• الحريات العامة، 2014

• القضاء الدستوري، 2014

• القانون الإعلامي، 2014

• دور الديمقراطية في تطور نظام الإدارة المحلية، دراسة مقارنة، 2014

• النظام الدستوري المصري في ظل دستور عام 2014

• النظام الدستوري الكويتي مقارنا بالنظام الدستوري المصري، 2010

ووفقا لجدول الأعمال المعلن من الأمانة العامة لمجلس النواب، يشهد غدا الأربعاء، إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب التقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

أما يوم الخميس، فمن المتوقع أن تعقد جلستان، تبدأن بالإعلان عن قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء، ليتم بعدها الدعوة لانتخاب مكاتب اللجان ومن ثم إعلان النتيجة خلال الجلسة العامة فى الجلسة الثانية.