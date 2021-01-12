الممثلة أمل التمار تدخل عالم اليوتوب.. وتعد بمحتوى مفيد

جدة - عبدالحي حسين - دخلت الفنانة المغربية أمال التمار عالم “يوتوب”، عبر قناة تحمل اسمها، تناقش من خلالها مواضيع نسائية.

وأنشأت التمار على “يوتوب” قناة باسمها، تقدم عبرها محتوى بعنوان “مع أمل نساء وأسرار”، قالت عنه إنه فرصة لتبادل الأفكار، والمعلومات بينها، ومتابعاتها.

وأكدت التمار، في الفيديو التعريفي لقناتها، أنها تنوي التطرق إلى مواضيع اجتماعية، تخص المرأة، مضيفة أنها ستحاول من خلال قناتها مشاركة قصص نساء مغربيات، وأجنبيات ناجحات، للاستفادة من تجاربهن.

والتمار ليست أول فنانة تتجه نحو “يوتوب”، إذ سبتقها إليه كل من نرجس الحلاق، وهدى صدقي، ودنيا بوطازوت، وأخريات.