سبتة المحتلة تطلق حملة التلقيح ضد كورونا وأزيد من 800 شخص يتلقون أول جرعة

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت مدينة سبتة المحتلة أنها بدأت في تلقيح مواطنيها ضد فيروس كورونا، وأنهت 80 في المائة من جرعات اللقاح، التي تلقتها.

وقالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، إن المدينة المحتلة طعمت أزيد من ثماني مائة شخص، فيما تلقت أزيد من ألف جرعة من اللقاح من مدريد.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المدينة المحتلة بدأت في تطعيم كبار السن، وتخطط لتطعيم العاملين في دور المسنين، والرعاية الاجتماعية، ضمن الفئات الأولى المستفيدة من اللقاح.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية قد قالت، في الأسبوع الماضي، إن الجيش الإسباني هو المكلف بإيصال لقاح كورونا إلى المدينتين المحتلتين، وذلك في سياق حديثها عن تصريحات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الذي لوح بإعادة فتح ملف المدينتين السليبتين.

وكانت إسبانيا قد بدأت حملة التلقيح ضد كورونا، نهاية شهر دجنبر الماضي، وتأمل حكومتها في تلقيح ما بين 15 و20 مليون شخص من أصل 47 مليون نسمة بحلول ماي، أو يونيو المقبل، من بينهم 2,5 مليون مع نهاية فبراير المقبل، على أن يتم البدء بتلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، مثل المقيمين في دور المسنين، أو الطواقم الطبية، والأشخاص، الذين يحتاجون إلى مساعدة آخرين.