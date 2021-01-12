على خطى السعودية والإمارات.. مصر تعلن رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية

جدة - عبدالحي حسين - على خطى الإمارات والسعودية، أعلنت مصر صباح اليوم الثلاثاء، عن رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية، بعد أيام من المصالحة.

وقالت سلطة الطيران المصرية، صباح اليوم، إنه تم رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية في عبور الأجواء المصرية.

وأوضح الطيران المدني المصري، أنه سيتم استئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين.

ويأتي القرار المصري بعد يوم من استئناف الرحلات الجوية بين قطر والسعودية، وإعلان الإمارات رفعها للقيود الجوية والبرية والبحرية التي كانت قد فرضتها على قطر.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 بقطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت الاسبوع الماضي في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع عزمها رفع القيود.