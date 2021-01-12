وفاة نائب عمدة طنجة بفيروس كورونا

جدة - عبدالحي حسين - توفي، صباح يوم الثلاثاء، محمد الدرياز، نائب عمدية مدينة طنجة، بسبب مضاعفات فيرروس كورونا.

الهالك كان قيد حياته مهندسا، ونائبا ثالثا لعمدة طنجة، المكلف بالأشغال، ومستشارا في مجلس عمالة طنجة، كما أنه ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.

وولد محمد الدرياز، عام 1953، في جماعة أحد الغربية، وكان متزوجا، ومهندسا طوبوغرافيا متقاعدا، وصاحب شركة خاصة.

بدأ الهالك مساره السياسي، عام 1992، عضوا في جماعة أحد الغربية، وانتخب رئيسا للجماعة نفسها، في عام 1994، وفي عام 1997 أعيد انتخابه رئيسا للجماعة نفسها، وكذا عضوا في مجلس عمالة طنجة-أصيلة، ثم انتخب مجددا عضوا في جماعة أحد الغربية، عام 2003، ثم انتخب عضوا بمقاطعة السواني، ومجلس جماعة طنجة، عام 2009، ونائب رئيس مجلس عمالة طنجة-أصيلة.

ومع الولاية التشريعية لسنة 2011 انتخب محمد الدياز نائبا برلمانيا بدائرة عمالة طنجة-أصيلة، وفي عام 2015، تحمل مسؤولية عضو بمقاطعة السواني، ونائبا لرئيس مجلس جماعة طنجة، وكذلك عضوا في مجلس عمالة طنجة-أصيلة.