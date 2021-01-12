أبرز نجوم التمثيل بالأمازيغية.. الحسين برداوز يمر من أزمة صحية

جدة - عبدالحي حسين - تعرض الممثل المغربي، الحسين برداوز، لوعكة صحية، أدخلته المستشفى، طبقا لما كشفته ابنته.

وأعلنت وفاء برداوز، أول أمس الأحد، عن تدهور الحالة الصحية لوالدها، من خلال نشر صورة له من داخل المستشفى تحت التنفس الاصطناعي.

وانطلقت المسيرة الفنية للحسين برداوز في أوائل بدايات السينما الأمازيغية في العقد الأخير من القرن العشرين، ويعتبر أحد الوجوه البارزة في الشاشة المغربية، سواء الناطقة باللغة الأمازيغية، أوالعربية.

ويعتبر برداوز أحد أعمدة السينما الأمازيغية، التي قدم عبرها أعمالا عديدة، كفيلم “حمو نامير”، و”حماد القران”، و”عمي موسى”، “وزرايفا”.