اليوم الثلاثاء.. انطلاق محاكمة المتهم بقتل الطفل عدنان في بطنجة

جدة - عبدالحي حسين - من المرتقب، أن تنطلق بمحكمة الإستئناف في مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، جلسة أخرى من محاكمة قاتل الطفل عدنان.

وفي الجلسة السابقة، تقدم دفاع المتهم بملتمس تأجيل، لهيأة الحكم، بسبب الإضراب عن الطعام، الذي يخوضوه، المتهم الرئيسي في جريمة قتل واغتصاب عدنان.

ويتابع في قضية مقتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، وقتله أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير، بقاصر يقل عمره 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرض قاصر بالعنف والاحتجاز، المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة واخفاءها وتلويثها، ودفنها خفية”.

وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.

