طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الطقس فوق المرتفعات وعدد من المناطق

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، استمرار برودة الطقس فوق كل من مرتفعات، الجنوب-الشرقي، المنطقة الشرقية والسهول الداخلية، مع تكون صقيع أو جليد محلي.

وستبقى الأجواء غائمة جزئيا مع نزول بقايا من الامطار فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، لاسيما خلال الصباح.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة عند الصباح بالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وستكون مرفوقة ببعض الكتل الضبابية.

وسيظل الطقس مستقرا على العموم، بباقي جهات المملكة، مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة القوة، من الشمال أو من الشرق أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن الشمال إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 10- و04- درجات بمرتفعات الأطلس، ما بين -03 و 02 درجات بالريف، المنطقة الشرقية، الجنوب-الشرقي، السايس، هضاب الفوسفاط و والماس، الشاوية وسهول تادلة و الرحامنة، ما بين 02 و 07 درجات بالساحل المتوسطي، الغرب و منطقة سوس، وستكون ما بين 08 و 13 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 00 و05 درجات بجبال الأطلس، ما بين 05 و 09 درجات بالمنطقة الشرقية، الريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و 15 درجة بمنطقة طنجة، اللوكوس، الساحل المتوسطي، السايس، الغرب، الشاوية، السهول المتواجدة غرب الأطلس، والجنوب-الشرقي للبلاد، و ستكون ما بين 14 و 20 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطة وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ليصبح تدريجيا هائجا في الصباح بين الجرف وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.