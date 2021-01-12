أرباب المطاعم يراسلون الحكومة بشأن وضعية القطاع في زمن الجائحة

جدة - عبدالحي حسين - راسلت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، خلال الأيام الجارية، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالاضافة إلى لجنة اليقظة الاقتصادية (وزارة الداخلية – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – وزارة الشغل والادماج المهني….)، والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، فضلا عن جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، بشأن وضعية قطاع المطاعم في زمن الجائحة.

وقالت الكونفدرالية نفسها، إن عدة قطاعات تأثرت بسبب أزمة كورونا، من بينها قطاع تموين الحفلات، الذي لا يزال ممنوعا من العودة الى العمل بسبب قرار منع التجمعاتد بالاضافة إلى قطاع المقاهي، الذي يسجل انخفاضا هاما في رقم معاملاته، بسبب تخفيض الطاقة الايوائية الى النصف، وكذلم منع المقاهي من بث مباريات كرة القدم وتقليص ساعات العمل الى الساعة الثامنة مساء.

علاوة على ذلك، أوضح المصدر نفسه، أن ما يقارب 40% من المطاعم لم تتمكن من العودة لمزاولة نشاطها أو توقفت بشكل نهائي بعد الخروج من فترة الحجر الصحي، وأن عددا كبيرا من مهنيي قطاعات المطعمة ستسلك نفس المصير في حالة تواصل نفس الظروف.

وأمام هاته المؤشرات والمعطيات، دعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة الى إدراج قطاعات المطعمة ضمن البرنامج الوطني للإنعاش الاقتصادي، من أجل المحافظة على مكتسبات و جاذبية قطاعات المطعمة، كما طالبت لقاء عاجل مع لجنة اليقظة الاقتصادية، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، من أجل اتخاذ قرارات من شأنها تجاوز أكبر أزمة عرفتها قطاعات المطعمة.

ودعت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة، في المراسلة المذكورة، اطلع “اليوم24″، بنسخة منها، كذلك، إلى توقيف مساطر الافراغ المتخذة في حق منهيي المطعمة بسبب عدم الوفاء بالالتزامات الايجارية طيلة فترة تطبيق التدابير الاحترازية، وإيجاد آلية لتحمل أعباء الكراء بين المستأجر والمؤجر والدولة.

كما طالبت، بالاعفاء من الرسم المهني (TAXE PROFESSIONNELLE ) بالنسبة للمقاولات التي توقف نشاطها بسبب الجائحة أو بسبب التدابير الوقائية المتخذة في إطار الجائحة،

والاعفاء من الرسم المهني و رسم الخدمات الجماعية لفترة الحجر الصحي و تخفيضه بنسبة 50% للفترة التي فرض فيها تخفيض الطاقة الايوائية أو التي قلصت فيها فترة العمل.

ومن بين مطالب الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمةخفض نسبة 75% من قيمة الرسوم الجماعية، فضلا عن الرفع من قيمة ضمان Crédit Relance، ليوازي شهرين من رقم المعاملات، على شاكلة ما تم اعتماده بالنسبة لقطاع النقل السياحي.

إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه، أن قطاعات المطعمة اليوم، والممثلة بأزيد من 100.000 مهني ومقاولة من مختلف الأحجام والتخصصات، وبقدرة تشغيلية تزيد عن 1.200.000 منصب شغل مباشر، شهدت انخفاضا في رقم معاملاتها لسنة 2020، بحيث تراوح من 35% إلى 95% كمعدل انخفاض حسب كل قطاع، وارتفاع لمعدل العجز لأكثر من 50%، كما أن هذه الظرفية والمؤشرات أدت الى فقدان نسبة مهمة من مناصب الشغل، والى شبه توقف تام للاستثمار أو إعادة الاستثمار في قطاعات المطعمة.