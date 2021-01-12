كريمة غيث: العمل الخيري قريب من قلبي.. وعشت أجمل اللحظات رغم كورونا- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - قالت الفنانة كريمة غيث، إن انخراطها في العمل الخيري زمن كورونا، جعلها تمضي أجمل اللحظات، رغم قساوة الجائحة.

وعبرت كريمة غيث في حديثها لـ”اليوم 24″، عن حبها للعمل الخيري الذي خصصت له وقتا مهما زمن الجائحة، ونزلت للشارع لتوزيع إعانات مادية لمواطنين بسطاء متضررين.

كريمة غيث، سجلت عودتها لعالم الغناء مع الفنان أسامة البسطاوي، في ديو حمل عنوان “كولي كولي”، بعد غياب دام سنتين، بررته بانشغالها في ميدان التمثيل.

وقررت كريمة غيث بعد نجاح فيلمها التلفزي “راجل لمرا”، تكرار نفس التجربة مع بطله أسامة البسطاوي، لكن هذه المرة في الغناء الذي كان غائبا عنه بدوره لمدة 6 سنوات.

و أشارت غيث إلى أن موضوع أغنيتها مع البسطاوي، يثير الفروقات في العلاقات العاطفية بين الماضي والحاضر، موضحة أنها هي من تكلفت بإنتاجه.