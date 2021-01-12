مصر تفتح الأجواء لـ "القطرية" وتعلن استئناف رحلات الطيران بين البلدين

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

أعلنت سلطة الطيران المصرية رفع الحظر الجوي عن الرحلات القطرية في عبور الأجواء المصرية.



وأوضح الطيران المدني المصري، اليوم، أنه سيتم استئناف رحلات شركتي مصر للطيران والخطوط القطرية بين البلدين في الدقيقة الأولى من اليوم، وذلك بعد قرار إغلاق المجال الجوي الذي استمر قرابة 3 أعوام ونصف العام، وفقا للبيان.

وبمقتضي القرار، يمكن للطائرات القطرية عبور الأجواء المصرية أو الهبوط بمطاراتها، وستتم دراسة إعادة وضع جداول رحلات الطيران الخاصة بالشركة الوطنية للطيران والخطوط القطرية خلال الأيام المقبلة بعد طرحها لعملاء الشركتين.

كانت وزارة الطيران المدني قد أصدرت قرار غلق الأجواء المصرية أمام الطائرات القطرية العابرة للأجواء أو مجدولة بجداول الرحلات بين البلدين الثلاثاء 6 يونيو عام 2017