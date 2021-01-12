تراجع على نحو ملحوظ أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري

محمد الفلاح - الثلاثاء 12 يناير 2021

تراجعت على نحو ملحوظ أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الدينار الجزائري، اليوم الثلاثاء خلال تعاملات السوق غير الرسمية بالجزائر.



وسجل متوسط سعر العملة الأوروبية في هذه السوق 209 دنانير للشراء، و211 للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

كما تراجع سعر الدولار إلى 169 دينارا للشراء، و170 للبيع.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 225.02 دينار للشراء، و229.72 دينار للبيع.

ويختلف سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الجزائري باختلاف المناطق وتجار السوق الموازية غير الرسمية "السوداء".

وبلغ سعر الدولار مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري، 132.74 دينار للشراء، و132.76 دينار للبيع.

وتراجع سعر اليورو، إلى 161.64 دينار للبيع ، و162 دينارا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر إلى 179 دينارا للشراء، و179.02 للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك 35.33 دينار للشراء و35.35 دينار للبيع.

وبلغ الدرهم الإماراتي في المركزي الجزائري 36.13 دينار للشراء و36.14 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك الجزائر، نحو 436.39 دينار للشراء، 437.02 دينار للبيع.

ويتعرض الاقتصاد الجزائري لعدة مخاطر أهمها انخفاض مداخيل النفط، وعجز قياسي في الميزانية، واستنزاف مستمر لاحتياطيات النقد الأجنبي، وأزمة السيولة وتراجع قيمة الدينار الجزائري.

ولم تكن 2020 سهلة على اقتصاد الجزائر المتهالك منذ 6 سنوات بفعل أزمة اقتصادية اشتد لهيبها خلال السنة الجارية، بفعل جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط، وتأثيرات قضايا فساد النظام السابق.