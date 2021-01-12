شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تشارك في تحقيقات الطائرة الإندونيسية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه ممثلون من شركة بوينج ومن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، إلى جاكرتا هذا الأسبوع للمساعدة في التحقيقات الجارية بشأن حادث تحطم طائرة الركاب المنكوبة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "سريويجايا للخطوط الجوية، وهي من طراز "بوينج 500-737"، سقطت في بحر جاوا بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا يوم السبت الماضي وعلى متنها 62 راكبا.

واتخذت الحكومة الإندونيسية قرارا بإعفاء مسؤولي شركة بوينج والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، من الحظر المفروض على السفر حاليا في البلاد في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما قاله شخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته.

وقد قامت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء بنشر المزيد من الأفراد والمعدات، مع استئناف عمليات البحث للعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة، حيث يشارك 3600 شخصا على الأقل في عملية البحث، بزيادة عن 2600 شخص انخرطوا في البحث خلال اليوم السابق.