شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" يوقف 70 ألف حساب يدعم ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع تويتر إنه أوقف منذ يوم الجمعة أكثر من 70 ألف حساب كانت مكرسة في الأساس لمشاركة محتوى حركة (كيو أنون) اليمينية الداعمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تؤمن بنظريات المؤامرة، وذلك بعد أعمال العنف التي شهدتها واشنطن الأسبوع الماضي عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونجرس (الكابيتول).

وقال تويتر على مدونته "نظرا للأحداث العنيفة في واشنطن العاصمة وزيادة خطر حدوث ضرر، بدأنا وبشكل نهائي وقف آلاف الحسابات المكرسة في الأساس لمشاركة محتوى كيو أنون بعد ظهر يوم الجمعة".

وأضاف الموقع "كانت هذه الحسابات تشارك في نشر محتوى ضار يتعلق بكيو أنون على نطاق واسع، وكانت مكرسة أساسا لبث نظريات المؤامرة هذه عبر الخدمة".