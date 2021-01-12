مصر تفتح المجال الجوي أمام الطيران القطري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القاهرة، الثلاثاء، فتح المجال الجوي أمام الطيران القطري.

ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية عن رئيس سلطة الطيران المدني، أشرف نوير، أن القاهرة رفعت رسميا اليوم الحظر الذي فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوي.

وأضاف نوير أن القرار يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضا شركات الطيران القطري باستئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها بعد موافقة القاهرة على إنهاء الحظر المفروض والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي.

وعقب القمة الخليجية الـ41 بمدينة العلا، بدأت دول الرباعي العربي تباعا فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية.

ورحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" بإعادة فتح الأجواء بين الدول الخليجية وقطر، مشير إلى أن القرار يقدم دفعة للسياحة.

وقال الاتحاد، إن توقيع بيان العلا خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج يدعم صناعة السياحة والسفر.

وأشاد الاتحاد بقيام السعودية والإمارات والبحرين ومصر بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع قطر.

وأوضح: "يمهد ذلك الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي، الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران".



وتابع: "كما يوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة".