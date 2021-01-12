أول لقاء بعد اقتحام الكابيتول.. ماذا دار بين ترامب وبنس؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم رفضه إلغاء نتيجة الانتخابات، جاء أول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس "جيدا".

ووفق مصدر رفيع بالإدارة الأمريكية لمحطة "سي بي إس نيوز"، فإن ترامب ونائبه أجريا محادثات مساء أمس بالمكتب البيضاوي، في أول لقاء بينهما منذ اقتحام مؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأسبوع الماضي.



ووصف المصدر المحادثة بأنها كانت "جيدة".

كما نقلت المحطة عن مسؤول سابق مقرب من بنس، لم تسمه، أن نائب الرئيس "محبط ويشعر بخيبة الأمل".

وأضاف المصدر أن بنس لم يفكر بجدية قط في استخدام التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب من منصبه.

وبموجب التعديل الخامس والعشرين، يمكن لنائب الرئيس تولي السلطة كرئيس بالنيابة إذا قرر أغلبية أعضاء الحكومة أن الرئيس "غير قادر على أداء سلطات منصبه وواجباته".

والأحد، كشفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أنه سيتم التصويت على قرار يدعو نائب الرئيس والحكومة إلى عزل ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وعقب اقتحام الكونجرس، الأربعاء الماضي، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبه مايك بنس بعد أن أعلن الأخير رفضه إلغاء نتيجة الانتخابات التي ستجعل المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": لم يتحل مايك بنس بالشجاعة اللازمة لفعل ما كان ينبغي فعله لحماية بلادنا ودستورنا، مما أعطى الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طلب منها التصديق عليها مسبقا... الولايات المتحدة تطالب بالحقيقة".

كان ترامب قد طلب من بنس رفض نتائج الانتخابات وإبطالها في جلسة للكونغرس، لكن الثاني رفض التدخل، وأكد أن مثل هذا التدخل لن يكون دستوريا.