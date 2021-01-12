شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد للكشف عن العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر أمريكية مطلعة وفقا لـ"رويترز"، إن وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد للكشف عن العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي، الثلاثاء.



وقال مصدران مطلعان إن بومبيو يعتزم استخدام معلومات استخباراتية نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة، لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

ويأتي ذلك في إطار تحرك بومبيو خلال اللحظات الأخيرة ضد إيران، قبل تسليم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أبومحمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 لسفارتين أمريكيتين في أفريقيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران، فيما نفت طهران التقرير قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.

والأحد الماضي، أكدت واشنطن أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم، ولا ينبغي السماح لها بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن "ابتزاز إيران للمجتمع الدولي ببرنامجها النووي لن يعزز موقفها وإنما سيؤدي إلى المزيد من العزلة والضغوط عليها".

ولفت إلى أن "خرق إيران لتعهداتها بشأن التفتيش الدولي على برنامجها النووي يفوق في خطورته انتهاكاتها السابقة للاتفاق النووي".

قالت مصادر أمريكية مطلعة وفقا لـ"رويترز"، إن وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد للكشف عن العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة الإرهابي، الثلاثاء.

وقال مصدران مطلعان إن بومبيو يعتزم استخدام معلومات استخباراتية نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة، لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

ويأتي ذلك في إطار تحرك بومبيو خلال اللحظات الأخيرة ضد إيران، قبل تسليم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم الثلاثاء.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إنه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن أبومحمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 لسفارتين أمريكيتين في أفريقيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران، فيما نفت طهران التقرير قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.

والأحد الماضي، أكدت واشنطن أن إيران أكبر راع للإرهاب في العالم، ولا ينبغي السماح لها بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في بيان، إن "ابتزاز إيران للمجتمع الدولي ببرنامجها النووي لن يعزز موقفها وإنما سيؤدي إلى المزيد من العزلة والضغوط عليها".

ولفت إلى أن "خرق إيران لتعهداتها بشأن التفتيش الدولي على برنامجها النووي يفوق في خطورته انتهاكاتها السابقة للاتفاق النووي".