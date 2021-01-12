وسائل إعلام أمريكية: تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي يستقيل من منصبه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين، استقالة تشاد وولف القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي من منصبه، دون الكشف عن الأسباب.



ويشغل وولف هذا المنصب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وانتقد الأسبوع الماضي الاجتياح "المأساوي" للكابيتول من قبل أنصار ترامب.

وتأتي استقالته في وقت تتزايد فيه المخاوف من أعمال عنف جديدة خلال أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في واشنطن في 20 الجاري.

وكانت هوب هيكس مساعدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، آخر من تقدم باستقالته، وذلك السبت الماضي.

وهوب هيكس التي تصفها وسائل الإعلام بـ"المرأة التي تعرف أسرار ترامب" بدأت عام 2012 علاقتها مع إيفانكا ترامب، قبل أن يضمها الرئيس المنتهية ولايته إلى فريقه في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وكانت محط اهتمام وسائل الإعلام خلال الفترات الماضية بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، حيث تم اتهامها بنقل العدوى لهما.