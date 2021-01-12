الإمارات.. إقبال كثيف من المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا في أم القيوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 12 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت المراكز المخصصة لتطعيم كوفيد 19 في أم القيوين إقبالاً كثيفاً ومتزايداً من المواطنين والمقيمين الذين حصلوا على موعد للتطعيم من قبل ومن ضمن الفئات المحددة للمرحلة الأولى من الحملة التي تستهدف كبار المواطنين وكبار السن من المقيمين فوق 60 عاماً، إضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة وخط الدفاع الأول والعاملين في المناصب الحيوية في الإمارة، وذلك ضمن خطة ممنهجة تستهدف تطعيم العديد من المواطنين والمقيمين للوصول إلى الوقاية المجتمعية تماشياً مع التوجيهات السديدة التي تنادي بها الدولة، حيث شهدت قاعة البيت متوحد بأم القيوين إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين.



وناشدوا كل المواطنين والمقيمين ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن ضرورة التوجه إلى المراكز الصحية المنتشرة في كل المناطق الشمالية لأخذ اللقاح، حرصاً على سلامتهم وسلامة من حولهم ومجتمعهم من هذا الوباء الذي لا يفرق بين كبير وصغير.

كما أجمعوا على أنهم لم يشعروا بأي أعراض للقاح بعد تلقيه، ولا حتى بأي ألم، مؤكدين أنه لا يختلف عن اللقاحات العادية.