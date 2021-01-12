شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

قدّم وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالوكالة تشاد وولف استقالته، الاثنين، بحسب ما أعلن مسؤول في هذه الوزارة النافذة، من دون أن يوضح دوافع هذه الخطوة.

وقال المسؤول إنّ استقالة الوزير «ستدخل حيّز التنفيذ هذه الليلة في الساعة 11:59».

ويشغل وولف هذا المنصب منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وقد انتقد الأسبوع الماضي الاجتياح «المأساوي» للكابيتول من قبل أنصار للرئيس دونالد ترامب. وتأتي استقالته في وقت تتزايد فيه المخاوف من حصول أعمال عنف جديدة خلال أداء الرئيس المقبل جو بايدن اليمين الدستورية في واشنطن في 20 الجاري.