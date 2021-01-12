شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وبنس يجريان «محادثة جيدة» بعد انقطاع لأيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

التقى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه مايك بنس مساء الاثنين، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أمريكي.

وقال المسؤول إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونجرس، الأربعاء، «أجريا محادثة جيّدة»، في وقت يضغط فيه الديمقراطيون على بنس لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف: «لقد جدّدا التأكيد أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة أمريكا أولاً التي يدعمها 75 مليون أمريكي»، مشيراً إلى أنّهما «تعهّدا بمواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما».