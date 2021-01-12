شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تندد بـ«الانتهازية السياسية» للعقوبات الأمريكية الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا-أ.ف.ب

ندّد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيس، الاثنين، بـ«الانتهازية السياسية» لإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بعيد إعادة إدراجها الجزيرة في قائمة «الدول الراعية للإرهاب».

وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية الكوبي: «ندين إعلان الولايات المتحدة التهكّمي والمنافق تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب. كلّ صادق في تخوّفه من آفة الإرهاب وكلّ ضحاياها يدركون الانتهازية السياسية لهذا الفعل».

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت، الاثنين، قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها أعادت إدراج كوبا في قائمة «الدول الراعية للإرهاب» بعدما شطبتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان أشار فيه إلى الزعيمين الكوبيين السابقين فيدل وراوول كاسترو، «عبر هذا الإجراء، نحمّل حكومة كوبا مجدّداً المسؤولية ونوجّه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدّاً لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأمريكي».

ولتبرير هذه العقوبة، اتّهم بومبيو هافانا بـ«أنها قدمت دعمها في شكل متكرّر لأعمال تتّصل بالإرهاب الدولي عبر تقديم اللجوء لإرهابيين».

ومن شأن هذا القرار الذي اتّخذ في اللحظات الأخيرة أن يضفي مزيداً من الصعوبة على المهمة التي تنتظر الرئيس المنتخب جو بايدن الذي يتسلم منصبه في 20 كانون الثاني/يناير.