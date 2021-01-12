شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرتغالي مصاب بـ«كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة-أ.ف.ب

أعلنت الرئاسة البرتغالية، الاثنين، أنّ الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا مصاب بوباء «كوفيد-19» وقد اضطر جرّاء ذلك لإلغاء كل مواعيده العامة، في تطوّر يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه.

وقالت الرئاسة في بيان، إنّ الرئيس البالغ من العمر 72 عاماً لم تظهر عليه أي عوارض مرضية وهو يخضع لحجر صحّي في مقرّ سكنه في القصر الرئاسي في لشبونة.