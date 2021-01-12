منذ 30 عاماً.. أكبر محاكمة جماعية لرجال المافيا الإيطالية غداً

ستبدأ غداً محاكمة أقوى جماعة مافيا في إيطاليا، حيث سيحاكم 355 متهماً في «ندرانجيتا»، ومن بينهم سياسيون ونواب بارزون، وسيتم الاستماع إلى أكثر من 900 شاهد بمشاركة 400 محامي في أكبر «محاكمة قصوى» في البلاد خلال العقود الثلاثة الماضية.

وتشهد المحاكمة كسر قاعدة الصمت بعد أن وافق 58 شاهد ادعاء على كشف أسرار «عصابة مانكوزو وشركاؤها». ويُنظر إلى هذه المحاكمة على أنها محاولة من السلطات الإيطالية إلى إثبات هيبتها بوجه مافيا ندرانجيتا التي تتحكم بخطوط التموين بالكوكايين في سائر أنحاء أوروبا.

المحاكمة أشبه بضرب من الخيال، فخلال جلسة تمهيدية عُقدت مؤخراً، تطلبت تلاوة أسماء المتهمين ثلاث ساعات، وعلى رأسهم الزعيم المافيوي لويجي مانكوزو القابع في السجن منذ حوالى عشرين عاماً، إضافة إلى عشرات القادة المافيويين الآخرين من أصحاب الألقاب الشبيهة بعالم العصابات في أفلام هوليوود، من أمثال «الذئب» و«الضخم» و«الأشقر» و«الماعز الصغير».

ويدير هذه الجلسات أشهر المدعين العامين في قضايا مكافحة المافيا في إيطاليا، نيكولا جراتيري الذي يعيش بمواكبة دائمة من الشرطة منذ أكثر من ثلاثة عقود. هذا القاضي البالغ 62 عاماً المتحدر من كالابريا كان يتشارك مباريات في كرة القدم مع كثيرين ممن أودعهم السجن لاحقاً. وتشكل حياته معركة مستمرة للقضاء على هذه المافيا «الخانقة».

هذه المحاكمة الضخمة لا تضاهيها حجماً سوى المحاكمة الموسعة الأولى عامي 1986 و1987 في باليرمو ضد شبكات مافيا «كوزا نوسترا» في صقلية، والتي أفضت إلى إدانة 338 متهماً. وقد اغتيل لاحقاً القاضيان جوفاني فالكونه وباولو بورسيلينو على يد المافيا.

وتستهدف المحاكمة الجديدة التي تقام على نطاق أضيق من سابقتها، أسراً عدة من مافيا ندرانجيتا المتغلغلة في العالم أجمع. لكن بحسب أستاذ علم الجريمة في جامعة أكسفورد فيديريكو فاريزي، فإنها ليست أقل أهمية لناحية عدد أفراد الطبقة السياسية والمستثمرين والعناصر الرسميين المتواطئين مع المافيا.

وتهدف المحاكمة إلى قبع المافيا من جذورها، إذ إن من بين المتهمين البرلماني السابق جانكارلو بيتيلي وهو محام معروف وعضو سابق في مجلس الشيوخ عن حزب سيلفيو برلوسكوني يُشتبه في تأديته دور الوسيط بين مافيا ندرانجيتا ومسؤولين سياسيين وماليين ومؤسسات رسمية.

وأوقف أكثرية المتهمين خلال مداهمات أجرتها الشرطة في كانون الأول/ديسمبر 2019 في إيطاليا وألمانيا وسويسرا وبلغاريا. ويُتهم هؤلاء بالضلوع في مروحة واسعة من الجرائم تشمل تأسيس عصابات مافيوية والقتل ومحاولة القتل والاتّجار بالمخدرات واستغلال النفوذ والإخفاء القسري وغسل الأموال.

