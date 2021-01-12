شكرا لقرائتكم خبر عن كلانسي تقول لزوجها كراوتش «أبي سيقتلك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مازحت آبي كلانسي زوجها نجم ليفربول الإنجليزي السابق بيتر كراوتش وغردت:«أبي سيقتلك، مان يونايتد ضد ليفربول، قرعة كأس الاتحاد» وذلك بعد سحب كراوتش قرعة مواجهة مانشستر يونايتد وليفربول في الجولة الرابعة من مسابقة كأس الاتحاد نهاية الشهر، نظراً لأن والدها يشجع اليونايتد.

واستفز كراوتش مشجعي اليونايتد أثناء سحب القرعة ومثل ما فعله أسطورة الموسيقى رود سيتورات عندما سحب قرعة كأس اسكتلندا في 2017 وعلق على تغريدة زوجته:«سأتوجه فوراً لغرفة الضيوف» خوفاً من والدها مشجع اليونايتد.

وعلق مشجع لليونايتد على مواجهة الغريمين التقليديين مرتين في أسبوعين واحدة في الدوري وواحدة في الكأس:«يبدو أنهما سيدمران آمالهما باللقب في مسابقتين» وغرد مشجع لليفربول:«لا أعتقد أنني في أفضل حالاتي العقلية كي أشاهد ليفربول يواجه اليونايتد مرتين في الأسبوعين المقبلين».

وسجل سولسكاير مدرب اليونايتد حالياً هدف الفوز في الوقت القاتل على ليفربول في كأس الاتحاد عام 1999 وهو الموسم الذي حصد فيه الفريق الثلاثية بينما سجل كراوتش هدف الفوز في الجولة الخامسة على اليونايتد في 2006 وفاز حينها ليفربول بلقب الكأس، ولم يسبق لكلوب مدرب ليفربول أن فاز على اليونايتد في أولد ترافورد، ويعود آخر فوز لليفربول في كأس الاتحاد على معقل الشياطين الحمر لعام 1921.