شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك للتوزيع» تفتتح محطتين جديدتين في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استهلّت شركة أدنوك للتوزيع العام الجديد بافتتاح محطات خدمة جديدة في دبي. فقد تم افتتاح موقعين جديدين منذ الأول من يناير، وذلك مع تدشين محطة خدمة تقليدية في منطقة رمرام تعمل على توفير الوقود وتضم متجر واحة أدنوك، بالإضافة إلى خدمات تغيير الزيت وغسيل السيارات.

وتقع المحطة الثانية التي تم افتتاحها، والتي تعد أيضاً ثاني محطة خدمة للشركة من طراز أدنوك ’On the go’ في دبي، في منطقة أم سقيم السكنية. وتضم محطة الخدمة الجديدة في هذه المنطقة السكنية منصّتين للتزود بالوقود ومتجر واحة أدنوك، مما يجعل الوصول إليها سهلاً بالنسبة لسكان المنطقة.