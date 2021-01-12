شكرا لقرائتكم خبر عن إمبراطورية نادال تمتد عبر توني وخوان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لن يغيب اسم نجم التنس الإسباني رافائيل نادال عن الملاعب بل سيصبح إمبراطورية في عالم الكرة الصفراء والفضل في ذلك يعود لمدربه وعمه توني نادال (59 عاماً) الذي دشن ولداه توني جونيور(17 عاماً) وخوان (16 عاماً) مسيرتهما للسير على خطى رافائيل في أكاديمية ماناكور الإسبانية للتنس. وسيلعب توني بلا شك دوراً كبيراً في حياة ولديه كما فعل مع ابن أخيه منذ 2017 الذي حقق معه 13 لقب جراند سلام ليصبح أفضل مدرب في تاريخ رياضة التنس.

وترك توني طاقم تدريب نادال ليركز على تطوير المواهب الشابة في إسبانيا وأضاف:«كنت محظوظاً لتدريبي لاعباً كبيراً مثل ابن أخي رافائيل، ممتن جداً لكنني أرغب بتطوير لاعبي أكاديمية ماناكور لأن لدي شعوراً بأنني سأقدم لهم أكثر مما أعطيت ابن أخي».