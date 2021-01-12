6 أسماء تشعل الميركاتو في السعودية

الرياض: عيسى الحكمي

تحفل الانتقالات الشتوية 2021 في السعودية باهتمام خاص، كونها تأتي في ظل ظروف وضوابط هامة أقرتها المنظومة الرياضية في السعودية لتفادي دخول الأندية في منعطف الديون، يأتي في مقدمة تلك الضوابط إقرار حصول الأندية على شهادة الكفاءة المالية لتتمكن من التسجيل في النافذة الشتوية التي انطلقت الاثنين وتستمر حتى السابع من فبراير المقبل.

وحاز 11 نادياً شهادة الكفاءة هي الهلال والشباب والأهلي والقادسية والفيصلي والرائد والتعاون وضمك وأبها والعين والفتح، في حين منحت اللجنة المختصة أندية النصر والاتحاد والباطن والاتفاق والوحدة فرصة لتصحيح قوائمها المالية حتى 21 الجاري لتحصل على الشهادة.

ويتوقع نجاح الاتفاق والباطن والوحدة في تحقيق المعايير قياساً بما عليها بينما يحتاج النصر والاتحاد لسداد 128 مليون ريال بجانب تسديد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر، ما يجعل فرصة حصولهم على السماح بالتسجيل مستحيلاً.

وعادة يتم استخدام الميركاتو الشتوي لسد الاحتياجات الضرورية والتخلص من بعض الأسماء، واقتناص الفرص لضم عناصر دخلت في الفترة الحرة لتعزيز الصفوف بها بدون مقابل لأنديتها والجزء الأخير يشعل حمى الأولويات والمنافسة.

وأبرز الأسماء التي تتركز عليها الأنظار في هذا الميركاتو تخص 6 لاعبين:

* عمر السومة

يشكل دخول مهاجم أهلي جدة عمر السومة الستة أشهر الأخيرة واحداً من أهم التحديات التي تواجه أهلي جدة لتمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، ما يعني أن اللاعب بات حراً منذ أيام.

وتبلغ القيمة السوقية للسومة 6.5 مليون يورو ، وترقب أعين المنافسين وضع السومة وسط أنباء عن اهتمام مشترك من الهلال والشباب والنصر والاتحاد بضم الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، إلا أن عدم حصول النصر والاتحاد على شهادة الكفاءة قد يجعل فرصهم أقل.

* سلمان الفرج

وفي الهلال دخل قائد الكتيبة سلمان الفرج الفترة الحرة ولا يزال الخلاف على قيمة التجديد بينه وبين ناديه قائماً وسط أنباء عن اهتمام النصر عبر أعضائه الداعمين بالحصول على خدمات اللاعب البالغ 31 عاماً اعتباراً من الموسم القادم بعد رصد 10 ملايين ريال للاعب عن الموسم الواحد وهو عرض يفوق عرض الهلال البالغ 7 ملايين ريال.

* ياسر الشهراني

الظهير الدولي ياسر الشهراني هو الآخر انضم لزميله سلمان الفرج في الهلال، ولا تزال المفاوضات بينه وبين إدارة الأزرق لم تلتق عند نقطة الاتفاق على صيغة العقد الجديد، ما يجعل بقاء اللاعب في الهلال مهدداً وإن كان بدرجة أقل من وضع الفرج.

* عبدالله الحمدان

مهاجم الشباب الواعد عبدالله الحمدان واحد من أهم الأسماء التي تدخل دائرة الاهتمام، والأنباء تقول إنه لم يتفق مع ناديه وستكون وجهته القادمة إلى الهلال.

* عبدالإله العمري

مدافع النصر الشاب عبدالإله العمري دخل هو الآخر الفترة الحرة ولم يتفق مع ناديه بعد وهناك أكثر من نادٍ أبدت اهتمامها به من بينها الهلال.

* سامي النجعي

في النصر أيضاً يبرز اسم لاعب الوسط الشاب سامي النجعي الذي يسجل مستويات متطورة مع أصفر العاصمة، لا يزال وضعه معلقاً وهناك أكثر من نادٍ بدأ بجس النبض أبرزها الشباب.